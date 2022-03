Ai Nazionali di Piediluco la Canottieri Limite porta a casa 17 medaglie

Parte subito bene la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica alla prima gara regionale. La gara selettiva per il Meeting Nazionale di Piediluco ha visto affrontarsi ben 16 società toscane e la Limite si presenta come la squadra più numerosa con 40 atleti. La Società limitese vanta anche il numero più alto di equipaggi iscritti, ben 28 imbarcazioni pronte a scendere in acqua.

Le barche corte ovvero singolo, doppio e due senza sono quelle che danno accesso alla gara Nazionale e la limite qualifica 10 atleti.

Buone dunque la prospettive per una buona stagione agonistica della Canottieri Limite che porta a casa un bel bottino di medaglie con quattro Ori, sette Argenti e sei Bronzi.

Peccato per i giovanissimi che per le condizioni avverse del tempo hanno dovuto rinunciare alle gare e al loro divertimento, ma si rifaranno alle prossime regate in programma.

Andando a scoprire i risultati spicca la grande qualità del quattro senza ragazzi che non ha rivali e la conferma arriva nelle barche corte dove i quattro atleti lasciano ancora il segno con l'oro per Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni e l'argento per Elia Ceccanti e De Vito Edoardo. Vince anche il quattro di coppia senior con Dario Biondi, Lorenzo Bonaffini, Alessandro Giglioli ed Ernesto Rabatti, ma non sono finiti i buoni risultato per i quattro compagni di barca perché Rabatti vince anche il singolo pesi leggeri under 23 e Giglioli è terzo nella finale del singolo senior.

Due medaglie d'argento nei singoli pesi leggeri under 23, Daniele Bagnoli per quello maschile e Ginevra Marconcini per quello femminile.

Seconda piazza anche per il quattro senza junior con Matteo Brunetti, Matteo Rimoli, Daniele Cecchi ed Edoardo Busoni. Bravissimo anche Lorenzo Scaffi secondo nel singolo cadetti.

Avanti anche il settore femminile con il doppio ragazzi di Carolina Ceroti e Carlotta Piccini e il singolo junior di Francesca Benigni, entrambi gli equipaggi sul terzo gradino del podio.

A seguire pioggia di medaglie di bronzo con il quattro di coppia ragazzi di Elia Ancillotti Pieri, Cesare Borlenghi, Tommaso Prosperi e Valentino Francalacci, il doppio under 23 di Samuele Gori e Samuele Bagnoli ed il doppio junior di Gabriele Berti e Tommaso Nencini.

Buona anche la prestazione del singolista master Volfango Paolucci che si piazza secondo e si porta a casa la medaglia d'argento.

Quarto Valentino Francallacci nel singolo ragazzi mentre Matteo Rimoli nel singolo Junior è sesto. Quarta piazza per il doppio ragazzi di Edoardo Busoni ed Edoardo Del Rosso.

Quinto e sesto posto per i due senza junior con l'equipaggio di Matteo Brunetti e Daniele Cecchi che precede quello di Edoardo Busoni ed Edoardo Del Rosso.

Fonte: Canottieri Limite