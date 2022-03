Angeli del Bello, nove interventi a Scandicci

Pulizia di spazi pubblici, cancellazione di scritte su muri e cartelli, ripristino di luoghi deturpati. Sono queste le attività svolte dai volontari degli Angeli del Bello di Scandicci a favore del decoro urbano, con una media di più interventi settimanali, coordinati con l’ufficio Ambiente e Verde del Comune di Scandicci e Alia Servizi Ambientali SpA. Nell’ultimo mese, ovvero tra la prima settimana di febbraio e l’inizio di marzo 2022, gli Angeli del Bello di Scandicci sono intervenuti per attività di ripulitura in ben nove luoghi del territorio comunale di Scandicci.

“Un gruppo di volontari sempre più affiatato, motivato e ben coordinato, impegnato quasi quotidianamente a favore del decoro urbano collaborando con l’Amministrazione comunale e Alia – dice l’assessora all’Ambiente, Verde e all’Arredo urbano Barbara Lombardini – gli Angeli del Bello hanno già nel loro nome il fine delle proprie attività, che perseguono con competenza e continuità, sia per quanto riguarda interventi di ripulitura straordinaria, sia contribuendo a progetti per rendere la nostra città, appunto, più bella. I loro lavori sono preziosi per la collettività, ma sono così tanti che è praticamente impossibile raccontarli uno ad uno: per questo motivo abbiamo deciso di fare resoconti periodici per far sapere alla città quanto queste persone siano utili con il loro volontariato in ogni quartiere”.

Nello specifico lo scorso 4 febbraio gli Angeli del Bello di Scandicci sono intervenuti ripulendo pannelli illustrativi all’interno del Temporary Park; il 9 febbraio con la ripulitura dalle scritte sui cestini in via Sassetti e dell’area esterna alla scuola Rodari; l’11 febbraio i volontari hanno ripulito scritte sui muri nel centro cittadino, il 16 in via Francoforte sull’Oder, il 17 su cartelli in aree di verde pubblico, il 18 ai giardini Martin Luther King di Vingone; domenica 20 febbraio i volontari hanno fatto attività di promozione e sensibilizzazione in occasione della Passeggiata della Legalità e della Mezza Maratona “Di corsa contro le mafie”; il 22 febbraio gli interventi per il decoro urbano hanno riguardato i giardini di Caboto e le aree verdi di Fanfani a Vingone; il 1 marzo la cancellazione di scritte varie nelle strade cittadine e nel quartiere di San Giusto; sempre nei primi giorni di marzo gli Angeli del Bello hanno effettuato interventi al giardino di largo Spontini a Casellina.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa