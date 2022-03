Codice rosso per un 16enne a Pisa, è stato riferito al 118 di Pisa che avrebbe bevuto della candeggina. L'ambulanza delle Croce Rossa di Pisa ha trasportato il giovane d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa. Non sono noti i motivi del gesto, se accidentale o volontario. Non sono note le condizioni attuali del ragazzo. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, 9 marzo.