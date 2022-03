Big Event Firenze, pulizia di piazza Tasso con i volontari e gli studenti americani

Si è svolta oggi la sesta edizione del Big Event Firenze: nell’Oltrarno ed in particolare in Piazza Tasso grazie al contributo nell’ambito del bando ‘Paesaggi Comuni’ di Fondazione CR Firenze e Comune di Firenze, gruppi di ragazzi americani insieme a volontari fiorentini, indossando maglietta e mascherina verde con il logo dell’iniziativa, si sono dedicati ad attività di plogging e rimozione scritte e affissioni abusive con l'obiettivo di ripulire la città da cartacce e piccoli rifiuti, tra cui soprattutto gli onnipresenti mozziconi di sigaretta, e dagli adesivi (sticker) che tappezzano pali, lampioni, muri, centraline, segnali stradali ecc. e che tanto contribuiscono alla sensazione di abbandono e incuria di alcune aree pubbliche. Un’invasione pacifica: “armati” di scope, palette, guanti, sacchetti, spruzzini e spatole, dei ragazzi divisi in gruppi insieme ai volontari di Associazione Via Maggio che da sempre collabora all’iniziativa.

"Un appuntamento diventato ormai di rito per la nostra città, che mette al centro cittadinanza attiva e decoro urbano. È davvero bello vedere tanti studenti, venuti nella nostra città per un'esperienza formativa, rimboccarsi le maniche e collaborare per mantenere decoro e bellezza. È importante sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto del bene comune, e questa iniziativa va indubbiamente in questa direzione", sottolinea la vicesindaca Alessia Bettini.

“Un’occasione per fare rete con associazioni, istituzioni ed enti protagonisti della vita della città - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re - che si uniscono alle forze vive dei giovani studenti americani finalmente tornati a Firenze dopo lo stop della pandemia. Un modo per promuovere la cultura ambientale tra i nostri concittadini, temporanei ma pur sempre concittadini, e vivere insieme il centro storico portando un messaggio di rispetto del territorio e diffusione di buone pratiche ambientali con il contributo di tutti

L’iniziativa del Big Event Firenze si colloca ormai in una consolidata tradizione di volontariato da parte degli studenti delle università americane in città e in Toscana, in collaborazione con associazioni di volontariato di quartiere, locali e territoriali. La Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta: “La Toscana, con la sua ospitalità, la sua ricca storia, la sua influenza culturale e le sue altre eccellenze, ospita oltre 70 programmi di studio americani, un numero che la pone tra le prime destinazioni al mondo per i nostri studenti.

Gli studenti americani giocano un ruolo fondamentale nel rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti, sia durante il loro periodo di studio, che nel corso della loro futura carriera. La nostra relazione bilaterale si fonda sull’amicizia, i valori e una storia condivisa. Gli scambi universitari contribuiscono a creare e approfondire questi stessi legami. Sono così orgogliosa di vedere rinascere questa iniziativa, “Il Big Event di Firenze: Pulire il mondo insieme, per un futuro migliore” e molto felice di vedere i nostri studenti mostrare il loro amore verso la città di Firenze, una città che ci dà così tanto.”

La dott.ssa Caterina Paolucci, direttrice della James Madison University a Firenze: “La partecipazione da parte dei programmi americani alle attività di volontariato locali è già diventata una tradizione. Tutti i programmi USA toscani cercano di offrire agli studenti la possibilità di prendere parte ad attività di volontariato, filantropiche e di raccolta fondi per innumerevoli cause benefiche. Molti nostri studenti ad esempio partecipano a Corri La Vita, che è entrata di fatto a far parte stabilmente delle nostre attività extracurricolari. Sono i nostri studenti stessi, che tanto desiderano inserirsi nella vita vera della città, che ci vengono a chiedere di poter fare attività di volontariato durante il loro soggiorno di studio a Firenze: la città dà loro infiniti stimoli e loro vogliono contribuire a preservarne la bellezza e aiutarne gli abitanti meno fortunati. E’ il loro modo per dire grazie, e siamo dunque molto felici di poter riproporre quest’anno l’iniziativa che ha visto l’ultimo intervento pre-Covid svolgersi il 2 ottobre 2019, in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della presenza diplomatica statunitense a Firenze (#insieme200 #together200)”.

Aggiunge il Prof. Frank Nero, Rettore della Florida State University a Firenze: "Una delle missioni del Florida State University Florence Program fin dalla sua fondazione nel 1966 è quella di restituire alla comunità fiorentina il più possibile, per ringraziare la città che ha plasmato e formato la vita di migliaia di giovani della Florida. Studiare a Firenze è per loro un privilegio e dovrebbero essere profondamente consapevoli che siamo una comunità globale. Firenze e la Florida condividono la stessa radice, Flor, che significa fiorire. Firenze è un luogo dove i giovani della Florida possono fiorire sia culturalmente che intellettualmente, al fine di portare una migliore comprensione dell'Italia e del mondo al ritorno nelle loro case in America."

Quest’anno inoltre il Big Event Firenze si è arrichito di nuove collaborazioni e partnership con importanti realtà del territorio e la partecipazione attiva della comunità locale grazie al progetto “Paesaggi Comuni - Tasso 21”, un progetto di laboratori e attività didattiche volte a rigenerare il giardino di piazza Tasso, realizzato da Associazione Aurora con il Contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ed il sostegno del Comune di Firenze, con la partecipazione attiva di altre realtà di riferimento del territorio quali I Bianchi di Santo Spirito, Libreria Ta Ta Tà e Associazione Città Sostenibile.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa