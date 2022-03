Buongiorno oggi ringrazio Anna T. per questa ricetta molto golosa un dolce che accontenta veramente tutti, sono i bomboloni o ripieni o vuoti sono sempre buonissimi da mangiare!

Anna T. è una mia amica su Facebook e tempo fa ho visto che aveva postato sulla sua pagina questa ricetta con una bella foto, che mi ha concesso per poterla mettere in primo piano.

Un bombolone è un dolce fritto morbido, zuccherato, Anna ha riempito con la crema e il cioccolato i suoi bomboloni, ma possiamo anche lasciarli semplici.

Bomboloni ripieni

Ingredienti

500 g di farina 0

80 g di zucchero

2 uova

100 g di latte o acqua (calda)

100 g di burro o margarina ( morbido a temperatura ambiente)

15 g di lievito di birra

1 limone o arancio solo la buccia grattugiata

Un pizzico di sale

Olio di semi per friggere

Zucchero per avvolgere i bomboloni

Preparazione:

Mettere il lievito in un bicchiere con un poco di latte freddo e lasciarlo sciogliere . In una ciotola mettere farina, uova, zucchero, latte caldo e burro o margarina (io metto margarina) infine il lievito sciolto. Amalgamare bene tutti gli ingredienti poi versare sulla spianatoia e lavorarla bene fino ad ottenere un impasto morbido e liscio. Formare una palla, rimettetela nella ciotola e copritela con la pellicola, lasciate lievitare per 3/4 ore. Trascorso il tempo versare sulla spianatoia e stendete con il mattarello il disco: deve essere alto 1 cm. Poi prendete un bicchiere o una tazza formare dei dischetti lasciateli riposare per 15 minuti, infine friggeteli e passateli nello zucchero. Poi riempiteli con crema al cioccolato o normale

Nota: il latte e un po’ indicativo se l'impasto risultasse un po’ duro aggiungetene un pochino

Anna T.

