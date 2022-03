Caro carburante, cambierai le tue abitudini per spostarti? Il sondaggio di gonews.it

La soglia psicologica dei 2 euro al litro di carburante è stata sorpassata in questi giorni e in Toscana come in Italia c'è preoccupazione da parte dei consumatori.

La guerra in Ucraina è stato un acceleratore degli eventi, già la materia prima del gas era stata soggetta a un aumento dei costi. Il divieto da parte degli Usa di importare petrolio, carbone e anche gas ha portato a un innalzamento dei costi. Self service o servito, il risultato è lo stesso. Un pieno è aumentato di decine e decine di euro e dato che la situazione in Ucraina per ora non ha una svolta, la questione può solo peggiorare.

Con il sondaggio di gonews.it di questa settimana, vi abbiamo chiesto se questo innalzamento del costo del carburante ha portato a una consapevolezza da parte degli empolesi sulla possibilità di cambiare le proprie abitudini di spostamento. Utilizzare mezzi pubblici, mezzi green come la bici o la camminata per gli spostamenti più veloci, potrebbe essere un mezzo per aggirare il problema. Per tanti però non ci sono condizioni che tengano: l'auto rimane l'unica scelta per andare a lavoro, fare le commissioni, visitare parenti.

E voi cosa ne pensate? Avete una settimana di tempo per dirci la vostra nel box della colonna di destra. Alle 13 di giovedì 17 marzo chiuderanno 'i seggi' e faremo il punto sul vostro voto.

