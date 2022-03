Centro Missionario Medicinali, Firenze invia farmaci in Ucraina

Il Centro Missionario Medicinali di Firenze ha consegnato più di una tonnellata di farmaci e materiale sanitario a Leopoli.

Sta operando per il popolo ucraino da ben prima del 2014 anno di inizio della guerra nella regione del Donbass. Grazie anche a questi consolidati rapporti, il Centro sostiene in pieno l’appello dell’Arcidiocesi di Firenze e della Chiesa Cattolica Ucraina di Firenze, con il suo rappresentante e nostro amico don Volodymyr Voloshyn.

Negli anni passati don Volodymyr ha sempre portato alla nostra attenzione i disagi che la parte più povera della popolazione ucraina viveva. Tant’è che abbiamo iniziato una collaborazione per l’invio periodico di farmaci e dispositivi sanitari in questa terra.

Come il Centro ha fatto per tante realtà nel mondo, sta facendo il massimo sforzo anche per l’Ucraina, allo scopo di far pervenire il più possibile medicinali e presidi sanitari necessari alla popolazione colpita dalla guerra. In data odierna sono già state impacchettate e spedite più di una tonnellata di materiali.

Fonte: Ufficio Stampa