Al cinema con 4 euro, l'iniziativa in 16 sale di Firenze per soli tre giorni

Da The Batman a C’era una volta il crimine fino alle nuove uscite, Corro da te e Licorice pizza e ai documentari da Oscar, la promozione è un’occasione imperdibile per vedere i film in sala

Tre giorni con il biglietto ridotto, tre giorni per rimettere al centro del nostro tempo libero la visione di un bel film in sala, da soli o accompagnati dai nostri amici, con la possibilità di consumare cibo e bevande: arriva a Firenze e dintorni “Torniamo a innamorarci al Cinema”. Nelle giornate di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 marzo, in 16 sale, sarà possibile vedere i film, anche le novità in uscita, con un biglietto unico di soli 4 euro.

Le sale aderenti, presso le quali usufruire della promozione “Torniamo a innamorarci al Cinema”, sono: Fiamma, Adriano, Fiorella, Flora, Marconi, Portico, Principe, Sala Esse, San Quirico sms, Spazio Alfieri, Spazio Uno, Stensen, La Compagnia, Cabiria (Scandicci), Grotta (Sesto Fiorentino) e Everest (Galluzzo).

Tra i film che sarà possibile vedere nei giorni di “Torniamo a innamorarci al Cinema” ci sono: Il ritratto del Duca, di Roger Michell, The Batman, di Matt Reeves, C’era una volta il crimine, di Massimiliano Bruno, Cyrano, di Joe Wright, le nuove uscite Corro da te, di Riccardo Milani, Licorice pizza, Paul Thomas Anderson, Moonfall, Roland Emmerich, Belle, film d’animazione di Mamoru Hosoda, il documentario d’animazione Flee, di Jonas Poher Rasmussen (candidato agli Oscar in tre diverse categorie), i documentari, Il Palazzo, di Federica di Giacomo, Senza Fine, di Elisa Fuksas, e i grandi classici della rassegna “XX Secolo. L’invenzione più bella”, proposti da La Compagnia.

Tutte le sale aderenti e info su: www.mediatecatoscana.it