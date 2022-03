Occupazione della scuola, contatti e malori tra docenti e studenti a Pistoia

Tensione e contatti fisici tra docenti e studenti del liceo artistico Petrocchi durante l'occupazione. Sarebbe successo a Pistoia nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 marzo. Una quarantina di giovani si era mossa per occupare la scuola mentre veniva chiusa. Alcuni insegnanti stavano lasciando l'edificio e, in quel momento, gli alunni avrebbero forzato l'ingresso entrando nei locali. In quel frangente ci sarebbe stato un alterco tra gli insegnanti presenti - che hanno fatto barriera per impedire l'occupazione - e studenti. Tre insegnanti (tra cui la preside) e due studenti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, in codice verde, perché avrebbero accusato malori. Pare che ci siano stati contatti fisici di un certo rilievo e che siano volati colpi proibiti. La Digos sta ricostruendo la vicenda. Intanto in serata parte degli occupanti ha lasciato la scuola ma l'occupazione è garantita da una decina di giovani che si sono asserragliati all'interno dell'edificio. Una trattativa per cessare l'azione è in corso da parte delle forze dell'ordine.