Dai domiciliari al carcere, pena inasprita a Cerreto Guidi

Finisce in carcere il 26enne di Cerreto Guidi già finito ai domiciliari il 21 febbraio scorso per un procedimento penale per reati contro il patrimonio, pendente ancora al tribunale di Pistoia. I carabinieri di Cerreto lo avevano arrestato lo scorso 3 marzo per evasione dai domiciliari.

Dopo la convalida dell'arresto il giorno successivo era finito nuovamente ai domiciliari e il tribunale, vista la violazione delle prescrizioni, ha deciso di inasprire la misura cautelare. Il ventenne adesso si trova nel carcere di Sollicciano.