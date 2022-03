Dopo gli scandali di don Spagnesi, arriva don Serafino Romeo alla Castellina

Don Serafino Romeo è il nuovo parroco dell’Annunciazione alla Castellina. La nomina è stata comunicata ieri sera, mercoledì 9 marzo, al Consiglio pastorale della parrocchia dal vicario generale don Daniele Scaccini, fino a quel momento amministratore parrocchiale.

Don Romeo ha 52 anni e dal 2006 è parroco di Santa Maria dell’Umiltà a Chiesanuova. L’ingresso alla Castellina avverrà in una data ancora da stabilire.

La parrocchia dell’Annunciazione era rimasta senza parroco dopo le dolorose vicende che hanno coinvolto don Francesco Spagnesi.

"La diocesi è come una grande parrocchia e i sacerdoti devono essere disponibili al cambiamento, così come le comunità, per questo ho accettato la richiesta del Vescovo mettendomi a disposizione", ha detto don Serafino Romeo ai membri del Consiglio pastorale di Chiesanuova, convocato ieri sera in concomitanza con quello dell’Annunciazione alla Castellina per comunicare la nomina.

Fonte: Diocesi di Prato