Droga a Vinci e alle Cerbaie, controlli dei carabinieri

Controlli antidroga nelle notti dell'Empolese Valdelsa da parte dei carabinieri della compagnia di Empoli, assieme anche alle unità cinofile da Firenze.

A Vinci durante un controllo un 21enne di zona è stato trovato con poco più di un grammo di hashish, per questo è stato segnalato alla prefettura. Alle Cerbaie di Fucecchio, in via Pesciatina alle Vedute, i carabinieri hanno segnalato una 35enne controllata a bordo di un'auto con meno di un grammo di cocaina. Le è stata ritirata la patente. Denunciato invece un 23enne magrebino che avrebbe ceduto la cocaina trovataa alle 35enne.