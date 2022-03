Emergenza Ucraina, Coreglia accoglie undici persone da Kiev

Undici ucraini accolti a Coreglia: lo comunica l’amministrazione comunale che, rispondendo anche all’appello e alla richiesta della Prefettura di Lucca, ha dato subito la propria disponibilità per sistemare sul territorio tre donne e otto tra ragazzi e bambini. Una rete di solidarietà che vede il Comune di Coreglia Antelminelli come capofila in accordo con le istituzioni territoriali, a partire dall’Asl e dall’Istituto comprensivo e con la stretta collaborazione delle associazioni di volontariato, Misericordia di Piano di Coreglia, Misericordia di Coreglia capoluogo e Croce Verde di Ghivizzano.

“Domenica arriveranno sul nostro territorio undici persone provenienti da Kiev dall’inferno della guerra - spiega il sindaco, Marco Remaschi -. Ci siamo subito attivati e accogliamo con grande piacere queste persone. Le andremo a prendere all’uscita dell’autostrada con le nostre associazioni del terzo settore e daremo loro tutto ciò di cui hanno bisogno: a partire dai beni di prima necessità, in accordo anche con le strutture e le famiglie che le ospiteranno, assistenza psicologica, supporto sanitario e scolastico. Sappiamo che la rete della solidarietà sarà diffusa, capillare ed efficace: chiunque voglia contribuire donando generi alimentari, vestiti o beni di prima necessità o chiunque avesse bisogno di informazioni in merito all’accoglienza può contattare l’amministrazione comunale”.

Fonte: Comune di Coreglia Antelminelli - Ufficio stampa