Ferruccio Busoni e le donne, continua il ciclo sull'Empolesità

Inizia venerdì 11 marzo alle 21 nella sala della Misericordia di Empoli il ciclo di conferenze dedicate dalla Fidapa all’ ”Empolesità”, promosso dalla Presidente Benedetta Taddei.

Il prof Silvano Salvadori parlerà di “Ferruccio Busoni e le donne”, con letture di Andrea Giuntini. Ma non si parlerà solo di questo - dice Salvadori- dato che Busoni fu impegnato pacifista e non solo scrisse contro la guerra, ma soffrì della guerra fra la sua patria nativa ed adottiva, fra Italia e Germania, rimanendo per cinque anni in Svizzera.

Compose allo scoppio della Grande Guerra un “Canto delle quattro nazioni” per baritono e orchestra che fu, anche se rimase un frammento, da noi eseguito in prima mondiale nel 2019 nella Chiesa di Santa Maria a Ripa. Busoni, vero uomo europeo, volle usare le quattro lingue dei maggiori poeti a dimostrare la fratellanza culturale di chi si combatteva.

Nel 1916 alla morte in guerra dell’amico Umberto Boccioni, fece sentire la sua voce proclamando l’antitesi fra Arte e Guerra e chiamando tutti gli intellettuali ad impegnarsi per la rinascita.

Verrà quindi trattato il tema del suo attaccamento alla nostra città del cui nome volle sempre fregiarsi. Poi si presenterà il suo rapporto con la madre, Anna Weiss, la moglie Gerda, le protettrici, le amiche, le allieve e il suo rapporto col mondo femminile incontrato in tanti pellegrinaggi da “venditore in articoli sonori estremamente fragili”, come scherzosamente diceva in una lettera alla moglie, alla quale scrisse ben 846 lettere.