Diciannove furti nei bar tra Firenze e Viareggio, quattro arresti

Quattro persone hanno messo a segno 19 furti tra bar e tabaccherie nel 2019 e il 2020. 17 colpi sono stati fatti a Firenze, 2 a Viareggio, tutti in notturna e sfondando le saracinesche per poi rubare tabacchi, biglietti della lotteria e contanti.

Si tratta di un 45enne di Roma, di un 44enne e un 56enne entrambi di origini kosovare e di un 22enne di origini albanesi. I due kosovari erano già stati arrestati in flagranza nel luglio 2020 per furto in un bar fiorentino.

La polizia ha analizzato le telecamere di sorveglianza vicine ai luoghi dei furti ed è risalita ai ladri. Il gruppo si sarebbe spesso spostato a bordo della solita autovettura a noleggio segnalata più volte in prossimità degli esercizi visitati.

Sulla base degli elementi di prova sinora raccolti il GIP ha ritenuto che sussistono gravi indizi di colpevolezza per almeno 10 furti nei confronti del 56enne kosovaro, 9 per il suo connazionale di 44 anni, 6 per il cittadino albanese e 2 per l’ultimo componente del gruppo.

Tre dei destinatari dell’ordinanza sono stati rintracciati nel corso della mattinata, mentre il 44enne kosovaro al momento non è stato trovato sul territorio nazionale in quanto era già stato espulso dall’Italia.