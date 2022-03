Gabriele Romiti è il candidato del Pd per le elezioni a Quarrata

Si avvicinano a grandi passi le elezioni nei comuni toscani, tra questi anche Quarrata. Si stanno già schierando i candidati, a partire in vantaggio come coalizione uscente è il centrosinistra. Nel weekend verrà ufficializzata la candidatura di Gabriele Romiti, attuale vice sindaco, come candidato per il Pd. La festa sarà aperta a tutta la cittadinanza.

Romiti è stato al fianco dell'attuale sindaco Marco Mazzanti per i 10 anni di governo, sempre come vice e con assessorati importanti come quello ai lavori pubblici.

Ci sarà tempo per approfondire la candidatura ma nel frattempo su Youtube sono già stati pubblicati da una settimana dei video di presentazione del candidato che trovate di seguito.