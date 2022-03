Gialloblu Castelfiorentino cerca il riscatto con l'Atletica Castello

Dopo il successo nel recupero della nona giornata di andata contro Montevarchi, il Gialloblu Castelfiorentino si prepara al secondo scontro diretto a distanza ravvicinata (cui seguiranno quello con Mugello, il ritorno con Montevarchi e i due derby contro il Montesport).

Domenica alle ore 18.30 i ragazzi di Dario Chiarugi sono attesi sul parquet dell’Atletica Castello per la settima giornata del girone di ritorno (arbitri Lodovichi di Impruneta, Cammilli di Empoli). Una gara delicatissima visto che entrambe le formazioni sono appaiate a quota 22 punti insieme a Mugello e Montevarchi, a -2 dalla vetta occupata dal Montesport. Ma non solo.

In casa gialloblu si tratta di una sfida particolarmente sentita anche per un altro motivo: la sconfitta maturata all’andata per un solo punto (65-66 il finale al PalaBetti), peraltro primo ko stagionale, che attende ancora di essere riscattata.

