Lapi Group aderisce a 'M’illumino di meno' e crea uno speciale segnalibro

Lapi Group ha scelto di aderire a M’illumino di meno 2022, la “Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” con una serie di azioni simboliche che coinvolgono in modo corale le sue aziende.

La sera dell’11 marzo si spegneranno le luci in 7 aziende del gruppo: Toscolapi a Santa Croce sull’Arno, Npa Mosè, Finikem, Figli di Guido Lapi e FGL International a Castelfranco di Sotto, Conceria Gi-Elle-Emme a Ponte A Egola, Lapi Gelatine a Empoli. Le insegne, i piazzali, gli uffici e gli ingressi dei vari stabilimenti resteranno al buio, oltre ovviamente alla sede di Lapi Group, in piazza Rita Levi Montalcini a Santa Croce, che oscurerà la propria illuminazione per l’occasione.

Al simbolico spegnimento delle luci, ormai una tradizione per l’evento in questione, il Gruppo ha unito un’altra idea che vuole andare a coinvolgere direttamente sia i propri dipendenti, sia la comunità in cui da oltre 70 anni opera. È stato realizzato un segnalibro memorandum con il decalogo di M’illumino di meno: 10 semplici regole/suggerimenti per modificare il proprio stile di vita in modo più sostenibile. Questo segnalibro sarà consegnato a tutti coloro che lavorano nelle aziende Lapi Group e alla Biblioteca Comunale di Santa Croce sull’Arno. Una piccola donazione che vuol rappresentare il legame che da sempre unisce il Gruppo Lapi al suo territorio di appartenenza.

Fonte: Ufficio Stampa