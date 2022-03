Lavorare nei centri estivi, un seminario formativo con Uisp Empoli Valdelsa

Il comitato Uisp Empoli Valdelsa organizza, in collaborazione con Uisp Zona del Cuoio, un seminario rivolto a chi desidera lavorare come operatore all’interno dei centri estivi. L’evento formativo potrà essere seguito sia da coloro che hanno già avuto un’esperienza in questo ambito e vogliano accrescere le proprie conoscenze e competenze, sia da chi intenda intraprendere questo percorso per la prima volta. Tre appuntamenti in programma nel mese di aprile che si terranno al PalAramini.

Ogni anno il comitato Uisp Empoli Valdelsa e il comitato Uisp Zona del Cuoio inseriscono una trentina di operatori all’interno dei propri centri estivi “Multisport”, distribuiti nei diversi comuni del territorio durante tutto il periodo estivo. Il seminario, tenuto da formatori specializzati, ha lo scopo di sviluppare saperi per potersi impegnare come animatori in contesti educativi non formali. In particolare, saranno forniti strumenti metodologici e didattici utili a sviluppare le competenze di base dell’animatore proponendo, attraverso esercitazioni teoriche e pratiche, la gestione di situazioni che si incontrano in contesti di aggregazione come appunto i centri estivi.

Il seminario, come accennato, si terrà in tre diversi giorni. Il primo appuntamento è per venerdì 1° aprile, a partire dalle 14.15 fino alle 18.30. Il secondo per sabato 2 aprile dalle 9 alle 18.30. Il terzo per sabato 30 aprile sempre dalle 9 alle 18.30. Nel complesso sono previste 20 ore di formazione suddivise in diversi moduli, che prevederanno attività all’interno e all’esterno del palasport Aramini di Empoli.

Il corso ha un costo di 30 euro. Per poter partecipare è necessario avere la tessera Uisp in corso di validità. Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato, valido per lo svolgimento dei centri estivi. Per ottenerlo è obbligatorio seguire almeno il 70% delle ore di formazione.

Per iscrizioni ci si può recare presso la sede del comitato in via XI Febbraio 28/A a Empoli o telefonare allo 0571-711533.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa