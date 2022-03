Le note del Maggio alla manifestazione per la pace in Ucraina

In occasione della grande manifestazione per la Pace "Cities stand with Ukraine" promossa dal sindaco di Firenze e presidente di Eurocities Dario Nardella che si svolgerà in tante città europee per chiedere la Pace in Ucraina, a Firenze in Piazza Santa Croce - uno dei luoghi simbolici fiorentini - la cittadinanza si riunirà alle ore 15; nel medesimo momento nella Basilica, il Maggio Musicale Fiorentino con il maestro Daniele Gatti alla guida del Coro e dell’Orchestra del Maggio, interpreti del senso civico e morale della Città di Firenze, eseguiranno l’Ave Verum Corpus, straordinariamente toccante capolavoro della musica sacra, di Wolfgang Amadeus Mozart.

Sono oltre 100 le città che hanno aderito all’appello del sindaco di Firenze Dario Nardella lanciato all’inizio di marzo durante l’incontro dell’Associazione Sindaci Europei a Marsiglia e Firenze sarà il cuore delle iniziative che si svolgeranno in Italia per, come ha detto Nardella, “esprimere un messaggio forte e unito per la Pace”.

Il sovrintendente Alexander Pereira e il direttore principale Daniele Gatti, con il Maggio Musicale Fiorentino, hanno colto immediatamente l’invito del Sindaco di farsi partecipi di questa invocazione alla Pace sostenendola con la musica. Il Maggio Musicale Fiorentino, fin dalla sua fondazione, è sempre stato parte integrante della vita e degli avvenimenti che hanno segnato le vicende della città di Firenze, partecipando, con convinta adesione, ai momenti di rilevanza cittadina che internazionale, spesso uscendo fuori dal suo teatro, per portare la sua musica in piazze e chiese fiorentine. “Non potevamo mancare a questa iniziativa delle 100 città per la Pace, lanciata dal sindaco Nardella che vede Firenze protagonista nella richiesta che si ponga fine, subito, alla guerra in Ucraina. – ha detto il sovrintendente Pereira - Un’invocazione che il nostro Teatro, interprete del senso civico e morale fiorentino, ha raccolto con convinzione, unendolo a concrete manifestazioni di solidarietà verso chi soffre per gli orrori della guerra.”

"Con l’Ave Verum Corpus, che con il Coro e l’Orchestra del Maggio intoneremo – dice il maestro Gatti - l’auspicio è che ognuno, grazie al messaggio mozartiano, trovi dentro di sé l’occasione e il motivo di un raccoglimento, di meditazione e di Pace in un periodo così tragico della nostra storia e che dalla musica, tanto breve ma tanto intensa, con la sua purissima melodia e l’intensità dell’espressione, possa sprigionarsi una benefica energia positiva, una sorta di abbraccio e di sostegno alla popolazione ucraina e verso tutti coloro che stanno soffrendo".

Fonte: Ufficio Stampa