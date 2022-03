"L'italiano medio al mare", le foto di Migliorini raccontano la tipica vita da spiaggia

“Quando il sole inizia a picchiare più forte, quando l’asfalto della città inizia a tremolare, gli italiani, dopo un lungo e grigio inverno, sanno dove rifugiarsi. Gli italiani vanno al mare. Le macchine si riempiono fino a scoppiare di borse e borsoni, giocattoli, seggioline e sfrecciano verso la costa: così inizia l’estate”.

Questo il biglietto da visita de “L’Italiano medio al mare” mostra fotografica curata da Andrea Migliorini del Gruppo Fotografico “Giglio Rosso”, aperta a partire da sabato 12 marzo (ore 10.00) all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata).

Una carrellata di “pillole di vita” dove la spiaggia diventa specchio dell’anima italiana, quella più pura e genuina. Che si rilassa assaporando le ferie, in un teatro di colori, di trattative con i venditori ambulanti, di risate e pettegolezzi. Trascorrendo così i mesi più spensierati dell’anno fra gelati, partite a carte e calcio in tv… sotto il cielo di un’estate italiana.

“Questa mostra – osserva Andrea Migliorini - è una selezione di scatti che ho collezionato anno dopo anno, durante i fine settimana trascorsi al mare con la mia famiglia. Mi piace fare lunghe passeggiate sulla spiaggia ed è così che ho catturato l’essenza dell’italiano medio al mare, che fin dalle prime luci dell’alba, carico di sdraio e ombrelloni, intento ad accaparrarsi e allestire il tavolo per il pranzo o a leggere il giornale, sdraiato al sole o pronto per l’ennesimo bagno, si svela in tutta la sua autenticità in questo infinito, eppure preciso, rituale di abitudini che unisce la leggenda al quotidiano.”

“Questo nuovo evento espositivo, curato da Andrea Migliorini – osserva il Vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – è il secondo organizzato nel 2022 dal Gruppo Fotografico Giglio Rosso che festeggia quest’anno i suoi quarant’anni di attività, un’associazione da sempre attenta alla promozione e alla documentazione del nostro territorio ma anche aperta ad altre realtà e pronta a recepire nuovi stimoli. E’ il caso di questo nuovo progetto, che ci mette a disposizione una selezioni di immagini incentrate su uno dei più bei momenti dell’anno, pieni di felicità e serenità. E, specie in un periodo come questo, ne abbiamo veramente bisogno”.

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, sarà aperta fino a domenica 20 marzo osservando il seguente orario: sabato e domenica ore 10.00-12.00, 16.00-19.00; tutti gli altri giorni solo il pomeriggio ore 16.00-19.00.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa