Malore per Munzir, il padre siriano del piccolo Mustafa

Munzir, il padre del piccolo Mustafa e della famiglia siriana arrivata a Siena, è stato colto da un malore nella giornata di ieri e trasportato al Santa Maria alle Scotte. Al momento si trova ricoverato nell'ospedale senese sotto osservazione, le sue condizioni non sarebbero gravi ma rimarrà ricoverato anche per i prossimi giorni, per effettuare ulteriori accertamenti. Munzir aveva perso una gamba a causa di una bomba in Siria mentre suo figlio di sei anni è nato senza braccia e senza gambe a causa della guerra. Attualmente la famiglia è ospite di un centro Caritas vicino Siena da circa un mese. La loro storia è diventata celebre in tutto il mondo, grazie allo scatto vincitore del Siena International Photo Awards da cui è partita la raccolta fondi destinata alla famiglia.

Due settimane fa Munzir era stato operato per la rimozione di un corpo estraneo dal moncone della gamba, ma il malore non sarebbe connesso all'intervento. Il malore potrebbe far slittare di qualche giorno il trasferimento di padre e figlio a Vigorso di Budrio, Bologna, nel centro specializzato protesi.