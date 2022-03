Ripartenza cinema, l'80% dei lettori non è ancora tornato in sala

Una vittoria schiacciante per chi ancora non ha fatto ritorno nei cinema dopo la riapertura. Questo è il risultato del sondaggio di gonews.it della scorsa settimana. Il 79,25 dei votanti ha detto che non è ancora tornato per vedere un film, nonostante la riapertura. Una quota di poco più del 20% ha invece fatto ritorno per le ultime novità nei cinema.

Una iniziativa promossa quest'oggi per la prossima settimana, proprio per invitare il pubblico a vedere i film, è quella lanciata da una serie di cinema dell'area fiorentina, proponendo un prezzo dimezzato per i biglietti così da festeggiare anche la possibilità di tornare a mangiare pop corn e bere bevande in sala.