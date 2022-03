San Ginese, per l'azienda del latte arriva la cassa integrazione al posto del licenziamento collettivo

Una conferma che ha il valore di ‘impegno formale’ e la prospettiva di un nuovo futuro produttivo per la S.Ginese, l’azienda produttrice di latte nel comune di Capannori. E’ quanto emerso questa mattina al tavolo regionale dove la cooperativa Arborea ha dato il via libera alla cassa integrazione dei 26 dipendenti e cioè al superamento del licenziamento collettivo annunciato un mese fa.

“Il passaggio è importante - afferma Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per lavoro e crisi aziendali -: la coooperativa si impegna alla cessione dell’azienda mettendo a disposizione anche il marchio S.Ginese, un marchio storico in tutto il territorio, ciò significa guardare al futuro per la produzione di latte. Inoltre è emerso che ci sono già alcuni compratori interessati che, per l’accordo raggiunto, saranno via via convocati al tavolo regionale per saggiarne le intenzioni”.

In pratica un rovesciamento netto delle condizioni di partenza, registrato anche dal clima ‘più sereno’ che si respira al tavolo dove, a conferma dell’attenzione massima per la vicenda, questa mattina accanto alle istituzioni – Regione con Arti, Comuni di Capannori e di Lucca – e alle rappresentanze aziendali sono intervenuti anche i sindacati regionali.

La prossima settimana azienda e sindacati si incontreranno per cominciare a entrare nel merito del possibile accordo.

Fonte: Regione Toscana