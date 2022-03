Scritte no vax e contro il presidente Giani su una scuola di Agliana

Scritte no vax sono apparse oggi su mura e finestre della scuola Capitini di Agliana, in provincia di Pistoia. Una delle frasi, scritte con vernice spray rossa, è offensiva anche nei confronti del presidente della Regione Eugenio Giani e del suo impegno nella campagna vaccinale. L'attacco al presidente della Regione, "Giani criminale nazista" è accompagnato dal segno delle due V cerchiate, già apparso in altri atti vandalici contro la vaccinazione.

"Tutta la mia solidarietà e vicinanza al presidente Eugenio Giani per questa frase indegna" ha commentato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo su facebook. "Le offese dei no vax non fermeranno il nostro impegno per combattere tutti insieme il Covid. I vaccini hanno salvato molte vite, l'ignoranza dei no vax nessuna. Andiamo avanti!".