Scuola Empoli, progetti da 3,2 milioni per nuovo edificio e ristrutturazioni

Continuare a guardare alla scuola del domani grazie anche ai bandi del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza – perché sia altamente sostenibile, efficiente, sicura, innovativa, inclusiva, resta l’obiettivo dell’amministrazione comunale.

In queste settimane il Comune di Empoli sta partecipando a questi bandi come una grande opportunità, con progetti per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici, mediante sostituzione edilizia, di efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi e servizi interni.

Sono stati approvati in questi ultimi giorni i progetti di fattibilità per la demolizione e nuova ricostruzione della scuola dell’infanzia ‘Peter Pan’, grazie al Ministero dell’istruzione che ha presentato un avviso pubblico proprio per la possibilità di avanzare proposte di realizzazione di asili nido e scuole d’infanzia, da finanziare nell’ambito dei bandi PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca.

Per questo l’amministrazione comunale ha colto subito questa opportunità e presentato la propria candidatura in quanto l’edifico risulta essere di vecchia costruzione e quindi poter dare un’altra nuova scuola dell’infanzia ai piccoli studenti del ‘domani’ è molto importante, dopo il nuovo ‘Stacciaburatta’.

Per la ristrutturazione e riqualificazione nonché efficientamento energetico dei servizi accessori e della palestra nelle scuole medie Busoni e Vanghetti, anche qui il Comune di Empoli ha presentato la sua proposta per accedere ai finanziamenti del PNRR grazie all’avviso pubblico del MIUR, per potenziare le infrastrutture interne dedicate all’attività sportiva nelle scuole, così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare i corretti stili di vita.

La realizzazione di impianti sportivi e palestre è inoltre un investimento per le comunità, consentendo di aprire le scuole ai territori oltre l’orario scolastico.

Il commento di Fabio Barsottini, vice sindaco del Comune di Empoli: "Lavoriamo per cogliere tutte le opportunità di finanziamento che ci consentiranno di migliorare Empoli e offrire servizi sempre più efficienti e sostenibili. Diamo priorità alla scuola e alla sua rigenerazione perché da questa passa la possibilità di migliorare il futuro della nostra società".

I PROGETTI NEL DETTAGLIO

SCUOLA DELL’INFANZIA ‘PETER PAN’

Un ‘fuori’ programma dal piano delle opere triennale ma che risulta essere una grande opportunità che il Comune di Empoli non si è fatta scappare. L’edificio scolastico comunale in questione con accesso da Via delle Antiche Mura, composto da tre sezioni e costruito negli anni sessanta, necessita di interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale importanti e significativi. Nonostante il plesso sia stato interessato in questi anni da operazioni di manutenzione straordinaria, adesso c’è bisogno di un intervento definitivo di demolizione e ricostruzione ex novo. Costo dell’intera opera 1.675.000,00 euro.

PALESTRA SCUOLA MEDIA ‘BUSONI’

Ubicata in Via Raffaello Sanzio all’interno dell’edificio della scuola comunale Ferruccio Busoni, necessita di un consistente intervento di ristrutturazione edilizia che comprende aspetti strutturali, di efficientamento energetico della palestra e di impermeabilizzazione e coibentazione del tetto e altra manutenzione. Costo dell’opera 750.000,00.

PALESTRA SCUOLA MEDIA ‘VANGHETTI’

La porzione di edificio in località Serravalle che ospita la palestra e i relativi locali accessori, richiede una importante azione di ristrutturazione edilizia che comprende aspetti strutturali, di efficientamento e di impermeabilizzazione e coibentazione della copertura. Costo complessivo 790.000,00 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa