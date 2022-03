Servizio antiviolenza aperto a tutti con l'associazione Logos di Empoli

Martedì 1 marzo 2022 entrerà in attività “Perseo” il servizio antiviolenza organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Logos di Empoli, in collaborazione con l'Associazione Perseo di Milano e con vari professionisti e enti del territorio Empolese-Valdelsa.

Quello della violenza è un fenomeno che non accenna a diminuire e che ogni anno coinvolge in Italia e nel mondo migliaia di persone di ogni genere, orientamento e categoria sociale. L'emergenza pandemica sembra avere addirittura contribuito all'aumento di alcuni tipi di violenze, come quelle domestiche. Dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2020, si è infatti assistito ad un aumento del 11% delle denunce per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e ad un aumento di ben il 73% delle chiamate al numero verde nazionale antiviolenza 1522 (fonte Istat e Ministero dell'Interno). Il CEPOL (Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto) ha definito questo tragico fenomeno con il temine di “pandemia ombra”.

Un lavoro essenziale per fare fronte a tale situazione è stato svolto dai centri e dai servizi antiviolenza di enti e associazioni presenti sul territorio, che, anche nel periodo di emergenza sanitaria, non hanno mai fatto mancare la loro assistenza.

L'associazione Logos di Empoli, attraverso il servizio Perseo, offre la possibilità di ricevere un supporto psicologico e legale a costi sociali a tutte le persone coinvolte in situazioni di violenza.

Il servizio Perseo è aperto a tutti a prescindere da genere e categoria di appartenenza.

Perseo mette a disposizione di chiunque sia coinvolto in situazioni di violenza un servizio telefonico di ascolto e indirizzamento al numero 366.4040980, gratuito e aperto a tutti, attivo ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, gestito da volontari e professionisti della aps Logos, associato ad un servizio di consulenza on-line utilizzabile scrivendo all'indirizzo consulenza@psycoresource.it o compilando l'apposito form di richiesta presente sul sito web della aps Logos alla pagina www.psycoresource.it/servizioantiviolenza-perseo.html .

Il servizio Perseo offre la possibilità di ricevere consulenze e assistenza psicologica attraverso counseling, psicoterapia, psico-diagnosi, CTP in psicologia legale e giuridico-forense, e consulenze e assistenza legale, in ambito civile, penale e del lavoro, da parte di esperti professionisti psicologi e avvocati.

I servizi di consulenza e assistenza psicologica e legale sono forniti a costi sociali, calmierati rispetto a quelli di mercato, calcolati in base alla situazione socio-economica personale del richiedente. Nei casi previsti dalla legge è possibile anche usufruire del gratuito patrocinio a spese dello stato.

Fonte: Aps Logos di Empoli