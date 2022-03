Aggredito commesso di un minimarket di Pisa in via Gramsci nella serata di ieri. La polizia ha fermato e arrestato un 43enne senegalese, con permesso di soggiorno. Il ferito, originario del Bangladesh, era stato colpito alla fronte con una bottiglia di vetro. La sua prognosi è stata di 9 giorni, ha ricevuto 3 punti di sutura al volto. L'aggressore oggi si è visto convalidare l'arresto per lesioni aggravate.