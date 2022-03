Torna 'Irlanda in Festa' al Tuscany Hall

Torna Irlanda in Festa, storica kermesse fiorentina dedicata ai suoni, alle danze e ai sapori d’Irlanda. Tutto in una sera, venerdì 18 marzo dalle ore 19,30 al Tuscany Hall di Lungarno Aldo Moro.

Sarà festa grande insieme ai Willos’ e al loro repertorio di reels, jigs e polkas. Tutto da ballare anche il live degli Her Pillow, tra ballad e rock, mentre a infondere musiche da ascolto e suoni d’autore sarà il trio di Marco Fabbri, violinista da sempre votato alla tradizione irlandese.

Anche il menù sarà rigorosamente doc: immancabili il ”Guinness Irish stew” e il “Colcannon”, e poi salmone, fish & chips, torte e altre delizie della tavola irlandese. Tutto annaffiato con ottima Guinness e altre meravigliose birre dall’Isola di Smeraldo. Conoscete le danze Céilí? Divertenti balli della tradizione irlandese che saranno al centro dei due stage in programma dalle ore 18 al Tuscany Hall, a cura della scuola di danze irlandesi Clover (prenotazioni tel. 055.6503068).

Dopo 21 edizioni, sarà anche la prima Irlanda in Festa al Tuscany Hall senza i Whisky Trail di Giulia Lorimer, recentemente scomparsa.

Biglietto 15 euro con consumazione. Prevendite sul sito ufficiale www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804). Biglietti disponibili anche alla cassa del Tuscany Hall dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 14. Info tel. 055.6504112 - www.tuscanyhall.it.

