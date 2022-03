Ucraina, Uisp Firenze aderisce alla manifestazione per la pace

Firenze sarà protagonista della grande manifestazione per la pace, che si svolgerà in tutte le principali città europee per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e la fine della guerra. Sono oltre 100 le città che hanno già aderito all’appello lanciato dal primo cittadino Dario Nardella durante l’ultimo incontro a Marsiglia dell’associazione dei sindaci europei Eurocities.

L'Uisp Firenze ha deciso di aderire convintamente ed attivamente alla manifestazione che si terrà sabato 12 marzo alle ore 15 in piazza Santa Croce a Firenze. L'Unione Italiana Sport Per tutti – già denominata Unione Italiana Sport Popolare – è un’Associazione Nazionale, antifascista e antirazzista che si ispira ai principi della Costituzione italiana; contraria ad ogni forma di discriminazione e sostiene i valori dello sport e della dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.

Lo sportpertutti sarà al fianco dei cittadini del mondo e si unirà in un abbraccio, aperto a ucraini ma anche a russi, per far cessare le armi. L'UISP si farà promotrice di messaggi di pace che diffonderà attraverso le proprie attività coinvolgendo gli attuali 40.000 soci del territorio fiorentino.

Fonte: Ufficio Stampa