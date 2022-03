Dalla Valdera all'Ucraina, arrivati gli aiuti da Pontedera

È arrivata a destinazione nei giorni scorsi, prima collocata nei centri di smistamento e, da qui, recapitata in varie città dell'Ucraina, direttamente alle famiglie o in strutture per l'assistenza, una prima parte degli aiuti raccolti a Pontedera grazie ad una straordinaria gara di solidarietà. Migliaia le donazioni effettuate dai cittadini nei punti allestiti dal Comune sul territorio in collaborazione col tessuto associativo locale.