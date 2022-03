Vetro, Picchielli e Casucci (Lega): "Sostenere il settore nell'Empolese"

“E’ notorio - affermano Marco Casucci ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - che la lavorazione del vetro nella nostra Regione ed in particolare nell’empolese abbia delle origini antichissime ed anche oggi rappresenti una vera eccellenza della produzione manifatturiera locale. La crisi del settore che è iniziata già diverso tempo fa è stata, se possibile, decisamente acuita dalla pandemia ed ora, purtroppo, diverse imprese appaiono in forte difficoltà. Stante le palesi problematiche del comparto, quindi ho redatto una mozione, condivisa dalla Maggioranza e poi approvata dall’Aula, in cui chiediamo di monitorare l’evolversi della situazione concernente il predetto settore, anche a seguito delle misure adottate dal Governo, con particolare attenzione alla ripresa delle attività produttive ed alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, valutando, inoltre, la possibilità d’intervenire con un apposito sostegno regionale alle aziende del comparto. Oltre a ciò l’atto è diretto a sollecitare lo stesso Governo, affinché sia posta la massima attenzione sull’effettiva efficacia delle misure fin qui adottate per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas per le imprese energivore, provvedendo, dunque, ulteriori interventi in tal senso, qualora siano realisticamente necessari. Su tale importante tematica, molto sentita nelle nostre zone predisporrò, dunque, anch’io una mozione da portare quanto prima all’attenzione del Consiglio comunale di Empoli.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa