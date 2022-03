Abc Castelfiorentino, raccolta fondi e beni per l’infanzia con la Misericordia

Anche lo sport si mobilita per il popolo ucraino. E proprio in quest’ottica la società Abc, in collaborazione con la Misericordia di Castelfiorentino, ha deciso di promuovere tra le famiglie dei propri tesserati una raccolta fondi e beni di prima necessità. In particolare, alle famiglie che vogliono supportare la raccolta, viene chiesto di donare prodotti per l’infanzia come pannolini, omogeneizzati ed alimenti per bambini a lunga conservazione. E’ inoltre possibile donare denaro che verrà utilizzato per l’acquisto di medicinali.

Le donazioni possono essere consegnate presso il Palazzetto dello Sport “Nedo Betti” in viale Roosevelt dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano oppure anche il sabato e la domenica in occasione delle partite casalinghe delle squadre gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa