‘Antisemitismo’, adozione definizione operativa da Regione: il convegno

Un convegno dedicato a “L’adozione della definizione operativa di ‘antisemitismo’ da parte della Regione Toscana” è fissato lunedì 14 marzo, alle ore 11.00, in Auditorium Giovanni Spadolini, a Palazzo del Pegaso (via Cavour 4, Firenze).

Nel quadro dell’antisemitismo e delle violenze ad esso collegate - tanto che nel 2018 i crimini di matrice antisemita in Occidente sono aumentati del 13 per cento - la Toscana si è dimostrata ancora una volta terra di diritti e di civiltà, decidendo di prendere posizione e dare un segnale preciso contro questa discriminazione etnico-religiosa. Una discriminazione che oggi assume nuove forme, rivolte ad esempio contro lo Stato di Israele. In tale contesto si inserisce l’iniziativa della consigliera regionale Elisa Tozzi, e la conseguente approvazione all'unanimità, da parte dell’ Assemblea toscana, di una mozione volta all’adozione della definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Questa la definizione: “L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”.

Ai saluti istituzionali di Antonio Mazzeo, presidente dell’Assemblea toscana, e di Elisa Tozzi, consigliera regionale, seguiranno gli interventi di Celeste Vichi, presidente dell’Associazione Italia-Israele di Livorno; Ugo Volli, Università di Torino; Claudia De Benedetti, Unione Comunità Ebraiche Italiane e Maccabi World Union Israele; Roberto Verrucchi, presidente dell’Associazione Italia-Israele di Firenze.

L’accesso sarà contingentato ai sensi della normativa volta al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Come stabilito dalle disposizioni vigenti, sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19 “Green pass”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa