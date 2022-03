Attivati a Peccioli gli ascensori della passerella pedonale

Un importante passo in avanti a Peccioli per un centro storico sempre più “allargato” e accessibile. Da alcuni giorni, infatti, sono stati attivati e collaudati tutti e tre gli ascensori della passerella pedonale di via Mazzini. Inaugurata il 31 dicembre 2020, l'opera architettonica è diventata subito anche un'opera d'arte, visto il lavoro di Patrick Tuttofuoco. L’artista ha scelto di intervenire sulla costruzione lunga 72 metri e posta a 30 metri d’altezza, impiegata per collegare il centro storico del paese con i parcheggi nella “parte bassa” del centro abitato. In tutta la sua lunghezza, l’infrastruttura è stata via via “avvolta” da un sinuoso nastro continuo in acciaio inox, che riproduce i colori del tramonto. Da qui il titolo di “Endless sunset”, tramonto infinito.

Nel corso dei mesi successivi gli interventi per renderla sempre più accessibile in ogni sua parte sono proseguiti e nel settembre scorso, in occasione dell'arrivo della Coppa Sabatini, corsa ciclistica che ha il traguardo proprio in via Mazzini, la passerella è stata letteralmente presa d'assalto dai pecciolesi e dagli appassionati di ciclismo. Un vero e proprio palco dal quale godere di una vista spettacolare sugli ultimi metri della storica gara pecciolese. Negli stessi giorni, sempre in via Mazzini, erano stati completati i lavori, per un progetto da quasi 230mila euro, di un marciapiede che, come spiegato nell’allegato della determina firmata dal responsabile Antonio Cortese, ha dato anche la possibilità di installare le tribune/pedane d’arrivo dell’annuale corsa ciclistica. Oltre a creare un collegamento pedonale sicuro fino al settembre scorso inesistente.

Ora un altro tassello, anche nell'ottica dell'abbattimento delle barriere architettoniche (non ha caso Peccioli ha conseguito la Bandiera Lilla, vessillo del turismo di qualità per persone con disabilità), con l'attivazione e la messa a norma di tutti e tre gli ascensori. La passerella, infatti, ne ha uno nella parte centrale, con accesso diretto da via Mazzini, già in funzione da tempo. Gli altri due, invece, collegano la parte finale (verso ovest) del sovrappasso con l'accesso da via VIII Marzo.

Un nuovo tassello che si inserisce nel mosaico delle infrastrutture cittadine pecciolesi. Un tassello che, nonostante l'opera sia stata conclusa nei tempi previsti, ha dovuto superare vari ostacoli burocratici per renderla fruibile nella sua interezza. Dai controlli dinamici alla passerella fino ai collaudi degli ascensori, questi hanno costretto a mesi di attesa. Ora, finalmente, il nucleo centrale del centro storico si allarga e connette al resto del paese, abbattendo ogni barriera architettonica.

Fonte: Comune di Peccioli