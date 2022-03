Bilancio Città Metropolitana, interventi antincendio per il Fermi-Da Vinci di Empoli

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta di Brenda Barnini, consigliera delegata al Personale e al Bilancio, ha approvato una variazione al Documento unico di programmazione 2022-2024.

E' stata inserita la programmazione dei lavori per la messa in sicurezza delle aree interne finanziati dal Mims (finanziamento di euro 2.241.000,00 di cui per lavori euro 1.707.000,00 e per progettazioni euro 534.000,00).

Con la variazione il Dup recepisce anche interventi di edilizia scolastica per la nuova copertura sella succursale dell'Istituto Calamandrei;

la sostituzione degli infissi presso il Provveditorato;

il restauro del Teatro di Palazzo Rinuccini;

l'adeguamento normativo della succursale del Pascoli in via Cocchi a Firenze;

la manutenzione straordinaria della copertura del Vasari.

Sono stati compresi il trasporto degli studenti di alcuni istituti di secondo grado privi di palestra, presso impianti sportivi;

i progetti di fattibilità tecnico economica per interventi relativa al Piano di urbano di mobilità sostenibile la viabilità di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino-Calenzano;

per l'hub metropolitano di Empoli;

per il restauro conservativo di Villa Mondeggi e dei casali della tenuta, la progettazione definitiva/esecutiva di interventi di rigenerazione della tenuta di Mondeggi.

Con la variazione sono state ripropose procedure per l'accordo quadro del servizio di bonifica da ordigni esplosivi residuali bellici in ambito di viabilità ed edilizia;

software per analisi/monitoraggio in materia di trasporto;

progettazione per il miglioramento qualitativo e funzionale delle fermate di Trasportopubblico locale;

la direzione dei lavori di coordinamento per l’adeguamento sismico del liceo Leonardo Da Vinci;

direzione dei lavori per l'adeguamento sismico dell'istituto Enrico Fermi;

progettazione e direzione dei lavori di intervento per la ciclopista dell’Arno nel tratto Firenze–Rosano;

direzione dei lavori per il miglioramento sismico e adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico in via Fabiani a Empoli;

la progettazione esecutiva, il coordinamento in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione dell'autostrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato.

La delibera è stata approvata con i voti di Pd e Iv, astenuti Centrodestra per il cambiamento e Territori beni comuni

"Questa variazione - ha detto Massimo Fratini, capogruppo del Pd - è molto importante, perché comprensiva dei progettazioni per Mondeggi, nel segno del cammino che abbiamo deciso di intraprendere. E vi sono i progetti per le scuole nel solco di un impegno di risorse che la Città Metropolitana ha messo in campo con risorse mai investite prima da nessun altro ente".

Paolo Gandola, per il Centrodestra, ha espresso l'astensione del gruppo alla delibera nel suo complesso, "ma saremo favorevolmente attivi sulle cose positive che la variazione contiene".

Per Enrico Carpini (Territori beni comuni) "questa variazione comprende tanti interventi. Propongo per il futuro di chiamare nelle commissioni anche i dirigenti che seguono i lavori per un maggiore approfondimento".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze