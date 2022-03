Blitz anti spaccio nella casa occupata: in manette quattro uomini a Prato

A Prato, i carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, hanno arrestato per “detenzione e cessione plurima e reiterata di stupefacenti in concorso” quattro marocchini – di 38, 34, 28 e 27 anni – che vivevano all’interno di una casa popolare nei pressi di via Cava, da anni occupata abusivamente.

I quattro, dal febbraio del 2018 in località Galciana, hanno venduto cocaina ed hashish ad acquirenti provenienti anche dalle Province di Pistoia e Firenze. I carabinieri hanno documentato e attribuito ai nordafricani ben 1.665 episodi di spaccio, corrispondenti a quantitativo di stupefacente sui 1,700 chili e per un giro d’affari valutato intorno ai 77mila euro.

Dalle contestuali perquisizioni domiciliari, effettuate in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Firenze, è stata rinvenuta nell’abitazione occupata un panetto di 84 grammi di hashish e 4.550 euro (provento dell’attività di spaccio) che sono stati sequestrati.

Le attività investigative, durate quasi un anno, sono iniziate nel dicembre 2020 in seguito all’arresto, a Prato, di un 40enne marocchino, trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e 2 etti di hashish.