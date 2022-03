Coop Ponte a Egola, il Cda La Risorta alleggerisce il debito

Il Cda della Coop La Risorta di Ponte a Egola informa soci e clienti che è stata realizzata un'importante operazione finanziaria, che ha permesso alla cooperativa di ristrutturare e alleggerire il suo debito.

Il leasing immobiliare acceso al momento della costruzione del nuovo immobile è stato anticipatamente riscattato, e insieme anche il leasing strumentale MPS.

Il leasing immobiliare, prevedeva un maxi canone finale di riscatto oltre a rate mensili piuttosto esose, che avrebbero pesato per molti anni sulla coop di Ponte a Egola. L'impegno finanziario si è trasformato, grazie a intensa contrattazione con gli istituti bancari, per mezzo di due mutui che hanno reso possibile il riscatto anticipato.

Inoltre, sono state utilizzate, in parte, risorse proprie diminuendo, in modo significativo, il peso finanziario totale.

Con il riscatto anticipato del leasing immobiliare, è stata riacquistata la proprietà dell'edificio COOP di via Spartaco Carli, Ponte a Egola.

Il cambiamento, già nei programmi dei consiglieri del cda, ha trovato ampio consenso anche in persone esterne al consiglio, che volevano dare il loro contributo personale affinchè potesse essere risolto il più grande problema che la coop aveva.

Con un costante e intenso impegno e lavoro sono stati consultati istituti bancari e finanziari e sviluppate trattative che sono sfociate nella realizzazione degli obiettivi prefissati.

Ringraziamenti particolari sono rivolti alle persone che nell'ambito delle loro funzioni e dei loro ruoli nelle rispettive banche, Monte Dei Paschi di Siena e Vival Banca, Banca di Credito Cooperativo, filiale di Pontedera, facendo chiaramente, in primo luogo, il lavoro a vantaggio dei loro istituti bancari, ci hanno guardato in faccia, hanno ascoltato le ragioni e gli obiettivi che avevamo e ci hanno dato fiducia.

Colgo l'occasione per ringraziare coloro che hanno sostenuto e voluto che si raggiungesse il risultato impegnandosi personalmente, e cito Alessandro Nacci, e professionalmente, con il contributo degli operatori dello Studio Alessandro Nacci e Associati.

Ringrazio Legacoop e i Sindaci Revisori, che sono stati generosi per i buoni consigli e le chiare informazioni tecniche e i componenti del cda, che hanno condiviso e dato la loro fiducia ai programmi in campo e a coloro che mostravano di avere competenze e opportunità per raggiungere gli obiettivi.

Insieme, abbiamo anteposto la messa in sicurezza 'finanziaria' della COOP La Risorta a qualsiasi altra questione e abbiamo affrontato e superato gli ostacoli che si sono presentati.

L'obiettivo di impegnarci tanto quanto era necessario, per riuscire a dare il più importante contributo, di cui la Coop di Ponte a Egola e della Valdegola, aveva bisogno. è diventato prioritario su tutto.

Il 17 febbraio 2022 sono stati firmati presso il notaio i contratti relativi all'operazione sopra descritta.

Fonte: Coop La Risorta