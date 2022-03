Corso di Inglese per bambini a Palazzo Medici Riccardi (e un viaggio nell'arte)

Dalla storia della famiglia allo stemma dei Medici fino agli affreschi di Benozzo Gozzoli sulle orme dei re Magi e non solo. Con l’inizio della primavera ricomincia il corso di inglese MUS.English, per bambini dai 6 ai 10 anni, nei musei della città. Il nuovo ciclo avrà come sede Palazzo Medici Riccardi, che sarà un vero e proprio scrigno di conoscenze, tanto artistiche quanto linguistiche.

In linea con le più aggiornate linee di apprendimento interdisciplinare e con la finalità di rendere sempre più diffusa e pervasiva la frequentazione della cultura, infatti, Palazzo Medici Riccardi e MUS.E – in collaborazione con l'insegnante e artista madrelingua Victoria De Blassie – propongono un nuovo corso di dieci appuntamenti che, a partire dal 26 marzo e fino al 4 giugno (iscrizione obbligatoria entro il 22 marzo), consentirà di imparare l’inglese in un contesto d'eccezione: la storia del palazzo e le sue architetture, le sue sculture, i suoi dipinti saranno infatti gli straordinari "libri di testo" grazie a cui apprendere, attraverso percorsi animati e laboratori artistici, elementi fondanti della lingua inglese, arricchendo il proprio vocabolario e la conoscenza delle principali forme grammaticali, ma anche migliorando la comprensione orale e la pronuncia.

Al termine sarà consegnato a ciascun bambino un attestato di partecipazione.

Per definire un gruppo omogeneo e favorire un apprendimento efficace, le lezioni saranno distinte per fasce d’età: alle ore 10 potranno partecipare i bambini di 6 e 7 anni, mentre alle ore 11.30 i bambini dagli 8 ai 10 anni.

Appuntamenti

Sabato 26 marzo: La famiglia Medici

Sabato 2 aprile: Lo stemma Medici

Sabato 9 aprile: Una dimora speciale

Sabato 23 aprile: I miti delle stagioni

Sabato 30 aprile: Seguendo i Re Magi

Sabato 7 maggio: Una storia a colori

Sabato 14 maggio: Giardini e orticini

Sabato 21 maggio: Statue per gioco

Sabato 28 maggio: Un ballo a casa Riccardi

Sabato 4 giugno: Il gioco del Biribissi

Per chi: per bambini dai 6 ai 10 anni (minimo 8 – massimo 10 partecipanti)

Dove: Museo di Palazzo Medici Riccardi

Quando: da sabato 26 marzo a sabato 4 giugno 2022

Durata: 10 incontri di 1h ciascuno

Costi: 100 euro per ciascun ciclo

L’iscrizione è obbligatoria entro il 22 marzo 2022 e prevede la partecipazione a un ciclo completo con il pagamento della rispettiva quota. Non sono previsti rimborsi per eventuali assenze.

Si ringraziano per il prezioso supporto: GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella, Unicoop Firenze e Tenderly, brand di Lucart Spa.

Fonte: Ufficio Stampa