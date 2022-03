Donazione importante all’Associazione Insieme per i bambini

Cinque poltrone-letto per i genitori che stanno accanto ai loro figli durante le degenze in ospedale. Questo il dono dell’associazione Arturo Pratelli, con il supporto di Lenzuolo srl, all’associazione “Insieme per i bambini”, onlus che opera nella Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese diretta dal professor Salvatore Grosso. Le poltrone saranno a disposizione di tutti i genitori dei bambini che dovranno trascorrere dei periodi di degenza in Pediatria, all’interno del Dipartimento della Donna e dei Bambini, diretto dal professor Mario Messina. A consegnare le poltrone-letto Vincenzo e Giorgia Pratelli, padre e sorella di Arturo. Vincenzo è il presidente dell’associazione che porta il nome del figlio, il giovane senese, contradaiolo dell’Aquila e tifoso del Siena, scomparso nel 2018 all’età di 17 anni dopo essere stato investito da un furgone nel territorio del comune di Sovicille. Presenti per il Lenzuolo srl Paolo D’Abronzo, Marta Mancini e Iacopo Semplici. A fare gli onori di casa, ringraziando di cuore per la donazione ricevuta, il professor Grosso con il personale del reparto e la professoressa Maddalena Cioni, presidente dell’Associazione Insieme per i bambini.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa