Droga nel tetto del container, sequestrati 158 kg di cocaina

Sequestrati 158 kg di cocaina purissima, divisa in 140 panetti: sarebbe fruttata oltre 40 milioni di euro sul mercato. La scoperta all'interno di un container è arrivata da parte della guardia di finanza di Livorno e dell'Agenzia delle dogane. Dalla sostanza stupefacente sequestrata, opportunamente tagliata, sarebbero state ricavate circa 474mila dosi. Dai controlli effettuati su una ventina di container a bordo di un mercantile a banchina al porto di Livorno che aveva fatto scalo a Malta, non erano emerse in un primo momento immediate ed evidenti criticità. Successivamente, i funzionari Adm e i finanzieri, hanno controllato alcuni pallet di merce e, a seguire, è stata esaminata la struttura dei container che, come nel caso di quelli frigo, si prestano a particolari metodi di contaminazione e occultamento di sostanze stupefacenti.

In questo caso, però, i trafficanti hanno ideato un nuovo e ingegnoso metodo per nascondere la droga: avevano utilizzato un doppiofondo ricavato sul tetto del container. L'ispezione di uno di essi ha infatti destato particolare interesse poiché la struttura del tetto in metallo del contenitore presentava delle zone vuote, ovvero spazi privi del tipico materiale termo-isolante. A quel punto, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dissaldato parte del tetto del container, consentendo di estrarre e recuperare la droga.