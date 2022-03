Comune, scuole, enti e associazioni assieme: ecco il 'Patto Educativo di Comunità'

Uno strumento per darsi un metodo e una firma per sancire una grande alleanza tra Comune di Empoli, scuole, associazioni e altri Enti pubblici e privati del territorio locale nelle attività rivolte ai bambini e ai ragazzi.

Nella sala della Vela Margherita Hack, oltre cinquanta soggetti, giovedì 10 marzo 2022, hanno firmato il ‘Patto Educativo di Comunità’.

L’amministrazione comunale di Empoli ha sempre creduto fortemente nella validità della collaborazione fra gli istituti scolastici e gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, svolgono interventi istituzionali o progetti educativi in collaborazione con le scuole del nostro territorio e intende farsi promotrice della sottoscrizione di questo Patto Educativo della nostra comunità, a cominciare dall’ambito educativo che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

Un altro passo in avanti verso la collaborazione e la condivisione di obiettivi comuni e di responsabilità di un territorio che vuole riconoscersi come una comunità educante pur mantenendo le proprie ‘diversità’.

Una ‘firma’ che fortifica la rete educativa, civile e sociale di cui la scuola in quanto tale è al centro ma da sola non basta, soprattutto nella nuova emergenza umanitaria causata dalla guerra in Ucraina.

Questo è stato il tema dell’incontro in cui tutti i soggetti firmatari sono intervenuti, aprendosi e confrontandosi, per la prima volta tutti insieme, offrendo disponibilità, proposte, iniziative, idee, riflessioni, professionalità e competenze.

Al tavolo il sindaco Brenda Barnini, il dirigente dell'istituto scolastico Empoli Est, Marco Venturini e il dirigente reggente dell'istituto scolastico Empoli Ovest, Gaetano Gianfranco Flaviano.

Il primo cittadino ha spiegato: «durante il primo lockdown con l’ufficio scuola iniziammo un lavoro di riflessione e organizzazione pensando alla riapertura. Da quel momento abbiamo lavorato per arrivare a scrivere e firmare insieme ai due istituti comprensivi della nostra città e altre 50 realtà associative e istituzionali un “Patto educativo di Comunità”.

Il patto serve a rafforzare la rete e a rendere più incisivi gli interventi che ciascun soggetto mette in campo per bambini e ragazzi. Nell’incontro di ieri abbiamo parlato dell’emergenza Ucraina e tutti si sono messi a disposizione ciascuno con le proprie competenze per aiutare e accogliere. Empoli nonostante la pandemia rimane una città con un tessuto sociale ricco e forte».

NEL PATTO - I soggetti coinvolti si impegnano ad assumersi la responsabilità dei percorsi di crescita delle bambine e dei bambini e degli adolescenti; intendono favorire la partecipazione attiva di alunne, alunni, giovani e famiglie; individuano come situazione prioritaria situazioni di fragilità mettendo in campo azioni che aiutino a rimuovere diseguaglianze e dispersione scolastica; facilitano una scuola più aperta durante le ore del giorno sfruttando spazi urbani, locali scolastici e strutture; promuovono il coinvolgimento della cittadinanza nella cura dei beni comuni.

I FIRMATARI – Comune di Empoli, Istituto Scolastico Empoli Ovest, Istituto Scolastico Empoli Est, Istituto Calasanzio, Fondaz. Conservatorio SS. Annunziata, Istituto San Giovanni Evangelista, Società della Salute E.V.V., Salute mentale infanzia e adolescenza, Centro Studi Bruno Ciari, Agenzia per lo sviluppo, ALIA Servizi ambientali spa, ACQUE spa, Soci e Strategie Unicoop Firenze, Commissione comunale per le PP. OO., Coop. Promocultura, Coop. Piccolo Principe, Cooperativa Geos, Associazione culturale Il Ponte, Centro Studi Musicali F. Busoni, Centro Accoglienza Empoli, Associazione Giallo Mare Minimal Teatro, Centro Attività Musicali, Empoli Jazz, Associazione Culturale CETRA, Associazione amici dell'Archivio Storico, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea, Associazione archeologica del medio Valdarno, Associazione Geologia e Ambiente GEA, Associazione amici animali Arca, Centro di ricerca del Padule di Fucecchio, Ce.T.R.A.S Centro Toscana Recupero Avifauna Selvatica, Legambiente Empolese Valdelsa, Associazione Aristogatti, Arci Empolese Valdelsa, Comitato UISP Empoli Valdelsa APS, Atletica Empoli, Use Basket, USE Rosa, Basket Biancorosso e POOL USE, Arci Cascine Volley, Agesci, Associazione RESO, Associazione vecchie e nuove povertà/Emporio Solidale, Centro aiuto donna Lillith, COeSO Empoli, Rete Ergo, Associazione Pubblica Assistenza Empoli, Associazione Misericordia Empoli, Croce Rossa Empoli, Coop. Sintesi Minerva, Auser Filo d’Argento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa