Ex Caserma Cavalli, Commissione urbanistica e patrimonio in sopralluogo

La Commissione urbanistica e patrimonio, presieduta da Renzo Pampaloni ha effettuato un sopralluogo all’ex Caserma Cavalli, in piazza del Cestello.

“L’ex caserma Cavalli, un tempo granaio dei Medici, è diventato un ‘hub digitale’, in altre parole – spiega il presidente della Commissione urbanistica e patrimonio Renzo Pampaloni – un incubatore di imprese. Ospita infatti, la nuova sede di Nana Bianca, già Dada, una scuola di formazione digitale e spazi di co-working. Un’operazione importante per la città – aggiunge Pampaloni – resa possibile dall’alienazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti e l'acquisizione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio che ha istituito un bando per la creazione dell’hub digitale gestito da Nana Bianca. Le riqualificazioni hanno riguardato anche piazza del Tiratoio, via e vicolo del Tiratoio. Un’area permeabile è caratterizzata da innovative e suggestive soluzioni architettoniche che è diventata in pochi mesi un vera area urbana frequentata da tanti giovani ma anche da cittadini e lavoratori dell’Oltrarno”.

Il sopralluogo si è svolto alla presenza dell’Assessore Cecilia Del Re e di Luigi Salvadori, Presidente della Fondazione CR Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa