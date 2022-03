FdI, raccolta di beni per l'Ucraina a Empoli

Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa Sabato 12 marzo, dalle ore 16 in poi, sarà con un gazebo, in centro a Empoli nei pressi della banca MPS, per raccogliere beni di prima necessità per l'Ucraina. E' possibile portare medicinali da banco, generi alimentari in scatola ed a lunga conservazione, nonché sacchi a pelo indumenti pesanti e torce, utili per coloro che sono rimasti nelle città sul fronte di guerra. Siamo sicuri che la cittadinanza empolese risponderà solidalmente rispetto a questa immane tragedia.

FdI Empolese Valdelsa