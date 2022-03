Frana Fi-Pi-Li, dalla Regione altri 700mila euro per i lavori

Arrivano altri 700mila euro per i lavori in Fi-Pi-Li. Serviranno per sistemare il dissesto sulla superstrada in zona Carcheri a Lastra a Signa, dove il 12 gennaio 2021 si è verificata una frana al km 10+500. La giunta regionale ha stanziato i fondi su proposta dell'assessore Stefano Baccelli. Le risorse si uniscono ai 4 milioni già erogati dalla Regione sempre per la stessa frana.

Questo ulteriore finanziamento riguarda in particolare la fase 2 dei lavori I e quindi il rifacimento del muro di sottoscarpa, sulla sistemazione di via di Carcheri/via delle Fonti e la sistemazione idraulica di tutto il versante.

“Il nostro impegno per cercare di ridurre i disagi è massimo. Questo ulteriore stanziamento consente alla Città metropolitana di concludere gli interventi e quindi di migliorare la situazione dell’arteria stradale" ha detto il presidente Eugenio Giani.

"Il nostro obiettivo- sottolinea Baccelli- è fare presto e bene in modo da ridurre al minimo i disagi per i cittadini, limitando i danni che le chiusure al traffico sempre comportano”

Nel dettaglio i finanziamento ricevuti sono stati finanziati in due stralci, il primo presentava un costo complessivo di euro 2.269.252,04, mentre il secondo di euro 1.915.202. Entrambe le trance di finanziamento sono state stanziate su capitoli dell’esercizio 2021 del bilancio regionale. A queste risorse vanno aggiunti anche 330.000 euro erogati immediatamente dalla Regione per gli interventi di somma urgenza.