Fratres Montecalvoli, Moreno Meini ancora alla guida dei donatori

Il 22 febbraio 2022 si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio direttivo dell'Associazione, eletto a seguito delle votazioni tenutesi in data 12 dicembre 2021. La nuova formazione resterà in carica per i prossimi quattro anni ed il Consiglio, ad unanimità, ha eletto Presidente Moreno Meini ed assegnato le seguenti cariche: Vicepresidente e Responsabile rapporti con i donatori Maccanti Rossana, Segretaria Daniela Balatresi, Cassiere Meini Loriano, Amministratore Grossi Benedetta, Responsabile dei dati sensibili Antichi Gianfranco, Consiglieri: Bacci Alessandro, D’Innocenzo Barbara, Giovannetti Pietro, Maccanti Claudio, Munafò Chiara.

Un ringraziamento ai consiglieri uscenti per il prezioso contributo donato all'associazione negli anni precedenti ed a tutti i nostri stupendi donatori.

Fonte: Donatori Sangue Fratres Montecalvoli