Gli odontoiatri pistoiesi assisteranno gratis i minorenni profughi dall'Ucraina

Gli odontoiatri dell’OMCeO (Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri) della Provincia di Pistoia su base volontaria rendono gratuite le prestazioni che si riveleranno necessarie per tutti i profughi minorenni che ormai da giorni sono in fuga dal conflitto deflagrato due settimane fa in Ucraina e che in migliaia stanno arrivando, ed arriveranno, sul territorio italiano.

“Tra i tanti rifugiati che stanno scappando dalla guerra - sottolinea il Presidente degli Odontoiatri della Provincia di Pistoia, dottor Stefano Briganti - una parte importante è composta da minorenni e per cercare di dare loro il nostro supporto abbiamo deciso di rendere gratuite le prestazioni odontoiatriche necessarie”.

Fonte: Ufficio stampa