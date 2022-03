La Biblioteca di Empoli si colora di pace: i prossimi appuntamenti tra letture e creatività

Biblioteca e Sezione Ragazzi si colorano di pace. Una bandiera arcobaleno e tanti testi di approfondimento e testimonianza disposti nella vetrina principale ‘Libri alla finestra’.

Una bibliografia dedicata, come quella in Sezione Ragazzi, dove è stata preparata una selezione di libri e albi illustrati su un tema sempre attuale, oggi più che mai. Entrambe le vetrine sono corredate di una bibliografia cartacea disponibile ai banchi e nella stessa ‘Sezione’.

Le attività dalla scorsa settimana sono tornate in presenza e proseguono con entusiasmo e con un programma divertente sempre molto atteso dai ragazzi.

Cosa bolle in pentola? Ci saranno letture ad alta voce un pochino ‘sonnacchiose’ con l’Ora del Racconto e capirete perché, il fatto a mano ai ferri e all’uncinetto del gruppo Sferruzza Sferruzza e la creatività del sabato dove c’è sempre un gran da ‘fare’.

Nel mese di marzo è stato scelto come tema delle iniziative della Sezione Ragazzi, l’obiettivo 7 di #Agenda2030, dedicato all’energia pulita, accessibile e rinnovabile. Argomento ormai irrimandabile per il benessere del nostro pianeta e per chi lo abita.

Resta allestita in Sezione Ragazzi la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro.

Inoltre, per gli amanti dei giardini e del giardinaggio, un’invitante esposizione di libri per saperne molto di più.

Il programma delle iniziative dal 14 al 20 marzo 2022

Lunedì 14 marzo, alle 15.30

SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita ad un nuovo appuntamento del lunedì, dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Martedì 15 marzo, alle 17

L’ORA DEL RACCONTO. Che Sonno!

Il 18 marzo sarà la Giornata mondiale del Sonno e noi vogliamo anticiparla con delle letture che, chissà, potrebbero svegliarci… oppure talmente “sonnacchiose” che la bibliotecaria Antonella potrebbe farvi addormentare! Ma no! Riuscirete sicuramente a resistere e anzi non vi annoierete affatto ascoltando le storie dei protagonisti dei nostri libri!

Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571 757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it .

La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 19 marzo, alle 17

“L’ORA del FARE: Il Volàno della Primavera”

Dopo aver letto insieme ad alta voce alcuni bellissimi libri sulla primavera, la bibliotecaria Alessandra vi guiderà nella costruzione di un fantastico volàno, un oggetto volante davvero bello con il quale daremo il benvenuto a tutti gli uccelli e agli insetti che torneranno a popolare i nostri cieli e i nostri prati in questa nuova primavera!

Per bambini dai 4 ai 10 anni.

Per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it .

In base alle norme vigenti per accedere agli incontri è necessario presentare il Green Pass rafforzato corredato da un documento d'identità valido e indossare mascherina di tipo FFP2. È obbligatorio l'uso della mascherina, a partire dai 6 anni di età.

Vi ricordiamo che, per accedere alla biblioteca e all’archivio storico, è obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato. C’è inoltre l’obbligo di indossare mascherine FFP2 o FFP3 per chi utilizza le postazioni studio o al computer. È obbligatorio l'uso della mascherina, a partire dai 6 anni di età.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa