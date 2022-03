La Misericordia di San Casciano ai confini ucraini per portare aiuti

"All'appello di aiuto - sottolineano le consorelle e i confratelli dell'Arciconfraternita sancascianese - noi rispondiamo numerosi con #misericordia appunto. Abbiamo attivato da subito una raccolta di materiali a cui i concittadini tutti, hanno risposto con grande cuore e immensa generosità. Eravamo sicuri che con i nostri concittadini avremmo potuto dare il massimo in questa caritatevole iniziativa che ci vede insieme alle altre associazioni di volontariato del nostro Comune, un'iniziativa volta a portare il necessario alle popolazioni colpite dal conflitto bellico".

E stamani alle ore 8 sono partiti in due proprio alla volta dell'Ucraina: Doriano Sandroni, Vicepresidente della protezione civile, fratello della Misericordia di San Casciano dal 1994 e Fabio Burberi, fratello dal 2009, ed è lui che guida il furgone della Protezione Civile dell'Arciconfraternita. Un viaggio che comincia a San Casciano, proprio alla sede dell'ente caritatevole, in piazzetta Simone Martini.

"Siamo partiti da Firenze, dal Mercafir, in via dell' Olmatello a Firenze, alle 9.05 circa - racconta, raggiunto al telefono, Doriano mentre è in viaggio - Siamo una colonna di mezzi composta anche da due autotreni più una ventina di furgoni. Noi abbiamo il nostro carico di cibo, scatolame, pasta, ma anche cibo per animali nonché medicine e mascherine. Abbiamo fatto tappa a Portogruaro. Sono le 14 adesso e cominciamo a ripartire. Prossima tappa: ci fermiamo per comprare il bollino per le autostrade. A capo della colonna dei mezzi c'è un fuoristrada. Andiamo tutti insieme a una velocità media di 90Km/h. Per raggiungere il confine con l'Ucraina andremo in Polonia ma passando dall'Austria. Penso arriveremo verso le 9". Una grande emozione collettiva accompagna questa colonna della solidarietà. Grazie a tutti i concittadini che continuano a donare aiuti, così generosamente. Segui il racconto del viaggio sulla pagina FB della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa.

Fonte: Ufficio Stampa