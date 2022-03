"La piscina di Empoli in piazza": annunciato flash-mob in centro

Dopo il nostro presidio di lunedì 7 marzo e il nostro incontro con l’amministrazione di Empoli, ancora l’impianto è chiuso, i lavoratori non riscuotono, gli utenti sono rimasti a piedi e le società sportive non sanno come svolgere le proprie attività agonistiche.

Nel frattempo, insieme alle lavoratrici ai lavoratori e ai loro rappresentanti, abbiamo prodotto una lista di proposte da applicare subito per risolvere subito i problemi e subito riaprire l’impianto.

Il quadro è chiaro e completo: manca la decisione del Comune. E quindi noi andiamo dal Comune con tutta la piscina: l'appuntamento è domani, sabato 12 marzo, dalle 9 alle 12.30 con il flash-mob di Slc-Cgil e dei lavoratori nella 'vasca' di piazza della Vittoria a Empoli.

Nuoteremo tutti insieme: lavoratrici, lavoratori, utenti, sindacalisti, società sportive. Non diciamo no alla chiusura.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze